 صحة الطائف تدشن اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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صحة الطائف تدشن اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى

صحة الطائف تدشن اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى
عادل الزهراني - الطائف

دشن مساعد مدير الشؤون الصحيه بالطائف الدكتور احمد الزايدي فعاليات اليوم الخليجي لعلاقات وحقوق المرضى صباح اليوم في مستشفى الاطفال ومستشفى الصحه النفسيه وعدد من المستشفيات الاخرى بشكل متزامن مع اطلاق العديد من الفعاليات التي تهتم بتعزيز العلاقه بين المريض والمستشفى لتعريف المريض بحقوقه داخل المستشفى وتقديم العون والمساعده من قبل موظفي علاقات حقوق المرضى وربط المريض مع الكادر الطبي والفني المشرف على خدمته وتضمن الحفل عدد من الفعاليات المصاحبه التي تستمر حتى نهاية الاسبوع وتستهدف المراجعين داخل المستشفيات لتعريفهم بدور علاقات المرضى والمتمثل في مساعدة وخدمة المرضى في كل مايسهم في علاج المريض .
كما تضمن الفعاليات معارض تعريفيه مصاحبه بمشاركة كافة موظفي وموظفات علاقات وحقوق المرضى بمستشفيات صحة الطائف واللذين يقومون بزيارات مستمره للمرضى للتعريف بواجباتهم ومساعدتهم في معالجة كافة الاشكاليات التي تواجه المرضى ومرافقيهم داخل المنشأت الصحيه .
اكد ذلك مدير ادارة التواصل والعلاقات عبدالهادي الربيعي مشيدا بالدور البارز الذي يقدمه موظفي علاقات وحقوق المرضى في تسهيل مهام الفريق الطبي وتقديم الخدمه والمساعده على مدار الساعه للمرضى مؤكدا ان تفعيل مثل هذه المناسبات يهدف الى التعريف بالدور القائم وتوعية المجتمع بحقوق المريض داخل المستشفى لتعزيز تقديم الخدمه الصحيه والطبيه المثلى للمريض وكذلك اسرة المريض من خلال مساعدتهم في فهم الحاله المرضيه والرأي والاجراء الطبي المتبع.

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