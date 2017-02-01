كيف تعزز نمو شعرك ؟

يعد الشعر الطويل تاجاً على رأس المرأة حيث أنه يعتبر رمزاً للجمال وعنوانا للأنوثة.

وذكرت مجلة “فرويندين” الألمانية أنه يمكن للمرأة تعزيز نمو الشعر ببعض الوسائل، أهما التغذية الصحية والمتوازنة والغنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر المغذية، حيث ينبغي إمداد الجسم بفيتامين A وفيتامين B7 (البيوتين) وفيتامين C وفيتامين B9 (حمض الفوليك)، بالإضافة إلى الحديد والزنك.

وإلى جانب التغذية الصحية، تلعب العناية السليمة دوراً مهماً في تعزيز نمو الشعر حيث ينبغي غسل الشعر بماء فاتر لأن الماء الساخن للغاية يُلحق ضرراً بالشعر وفروة الرأس. كما ينبغي الابتعاد عن الشامبو المحتوي على الكحول أو السيليكون، مع مراعاة ترطيب الشعر على نحو كاف من خلال تطبيق ماسك ذي قاعدة زيتية، مثل زيت الزيتون وزيت الأرجان.

ومن المهم أيضاً توخي الحرص والحذر عند تصفيف الشعر حيث ينبغي الاستغناء عن المجفف ومكواة الفرد ومكواة التجعيد قدر الإمكان، لأن هذه الأجهزة تتسبب في إجهاد بنية الشعر، مما يؤدي إلى بطء نمو الشعر. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي قص الأطراف كل شهرين بمعدل نصف سنتيمتر نظراً لأن الشعر المتقصف ينمو ببطء، إلى جانبه مظهره السيء.