 أمانة الشرقية تبحث أوجه التعاون مع صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الطاقة: سياسة ترامب ستزيد من استثماراتنا النفطية في أمريكا كيف تعزز نمو شعرك ؟ خبير اقتصادي إيراني: عدد كبير من البنوك الإيراني على وشك الإفلاس أمانة الشرقية تبحث أوجه التعاون مع صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة أكثر من 100 ألف زائر بمهرجان ربيع النعيرية السادس عشر صحة الطائف تدشن اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى مهارات الفرسان على صهوات الجياد تلهب حماس زوار ربيع بريدة كلية العلوم التطبيفية تتواجد بفاعلية في مهرجان ربيع بريدة ساند دراق تفجّر طاقات الشباب في ربيع بريدة مهرجان ربيع بريدة 38 يستهدف “الثقافة البيئية” برؤية 2030 غرفة الشرقية تنفذ برنامج “كيف تطور مشروعك الصغير” مطلع الاسبوع المقبل شاهد.. “شعر” ترامب شغله الشاغل !

أمانة الشرقية تبحث أوجه التعاون مع صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة

أمانة الشرقية تبحث أوجه التعاون مع صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة
الدمام - المناطق

بحثت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بإدارة صحة البيئة، أوجه التعاون بين الأمانة وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، وذلك خلال زيارة قام بها مدير عام الادارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشهيل لمقر الصندوق مؤخراً.

وأوضح الشهيل في أن الزيارة جاءت لبحث أوجه التعاون بين الصندوق والأمانة لدعم أنشطة شابات المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بناءً على التوجيهات المستمرة من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لأهمية المشاركة في جميع الأنشطة التي تدعم شباب وشابات المنطقة، وذلك لتفعيل دور الأمانة في الدعم التنموي، والمساهمة في تسهيل مبادرات الشباب والمشاريع الصغيرة التي يقومون بها داخل المؤسسات المجتمعية.

وأضاف: تم خلال الزيارة التعرف على الجهود التي يقوم بها الصندوق في دعم المشاريع، وذلك من خلال شرح توضيحي قام به الرئيس التنفيذي للمركز الاستاذ حسن الجاسر ونائب الرئيس الاستاذة هناء الزهير، كما تم استعراض أهم ما يقوم به المركز من تسهيلات للمرأة في كافة المجالات.

وتابع الشهيل بأنه تم أيضاً زيارة العديد من المشاريع التي دعمها الصندوق و توضيح آلية التقديم عليها، مشيراً إلى أنه تم خلال الزيارة الخروج ببعض المبادرات التي سيتم دراستها بين الادارة العامة لصحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية المهتمة بدعم مشاريع الأسر المنتجة في المنطقة وصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة وذلك لدعم بعض المشاريع خلال الفترة القادمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>