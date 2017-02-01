أمانة الشرقية تبحث أوجه التعاون مع صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة

بحثت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بإدارة صحة البيئة، أوجه التعاون بين الأمانة وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، وذلك خلال زيارة قام بها مدير عام الادارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشهيل لمقر الصندوق مؤخراً.

وأوضح الشهيل في أن الزيارة جاءت لبحث أوجه التعاون بين الصندوق والأمانة لدعم أنشطة شابات المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بناءً على التوجيهات المستمرة من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لأهمية المشاركة في جميع الأنشطة التي تدعم شباب وشابات المنطقة، وذلك لتفعيل دور الأمانة في الدعم التنموي، والمساهمة في تسهيل مبادرات الشباب والمشاريع الصغيرة التي يقومون بها داخل المؤسسات المجتمعية.

وأضاف: تم خلال الزيارة التعرف على الجهود التي يقوم بها الصندوق في دعم المشاريع، وذلك من خلال شرح توضيحي قام به الرئيس التنفيذي للمركز الاستاذ حسن الجاسر ونائب الرئيس الاستاذة هناء الزهير، كما تم استعراض أهم ما يقوم به المركز من تسهيلات للمرأة في كافة المجالات.

وتابع الشهيل بأنه تم أيضاً زيارة العديد من المشاريع التي دعمها الصندوق و توضيح آلية التقديم عليها، مشيراً إلى أنه تم خلال الزيارة الخروج ببعض المبادرات التي سيتم دراستها بين الادارة العامة لصحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية المهتمة بدعم مشاريع الأسر المنتجة في المنطقة وصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة وذلك لدعم بعض المشاريع خلال الفترة القادمة.