 خبير اقتصادي إيراني: عدد كبير من البنوك الإيراني على وشك الإفلاس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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خبير اقتصادي إيراني: عدد كبير من البنوك الإيراني على وشك الإفلاس

خبير اقتصادي إيراني: عدد كبير من البنوك الإيراني على وشك الإفلاس
المناطق-يوسف المطيري

كشف المتخصص في الشؤون الاقتصاد الإيرانية حسين محمودي، أن عدد كبير من البنوك الإيرانية وصلت مرحلة الإفلاس، مضيفاً “انه لا يستطيع أن يقدم الرقم الدقيق عن عدد البنوك التي ستعلن إفلاسها العام القادم لكنه أكد أن العدد مرتفع جدا”.

وأضاف محمودي، أن البنوك الإيرانية تعرضت لخسائر فادحة خلال السنوات الثلاث الماضية من بدء وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني لزمام السلطة في إيران.

وقال الخبير الإيراني، إن الحكومة الإيرانية تتكتم على إفلاس عدداً من البنوك، مضيفاً أن عدد آخر سيعلن إفلاسه العام القادم وبين “أن البنوك أفلست بسبب ارتفاع الفوائد التي تمنحها للمواطنين.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، “محمد باقر نوبخت”، قد أعلن في وقت سابق، أن الفوائد التي تمنحها البنوك الإيرانية أعلى من معدل التضخم الحاصل في البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إلزام البنك المركزي بخفض أسعار الفوائد التي لم تخفض حتى الآن.

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