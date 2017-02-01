وزير الطاقة: سياسة ترامب ستزيد من استثماراتنا النفطية في أمريكا

قال وزير الطاقة خالد الفالح في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن السعودية قد تزيد استثماراتها النفطية في الولايات المتحدة بناء على سياسات إدارة دونالد ترمب المساندة لهذا القطاع.

وأبدى الفالح ترحيبه بخطط ترمب في انتهاج سياسة للطاقة تعتمد على الوقود الأحفوري. وذكر أنه ليس قلقا بشأن وعد ترمب بالسعي للاستقلال في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن المملكة استثمرت مليارات الدولارات في صناعة النفط الأميركية.

وفي شأن زيادة المعروض في سوق النفط العالمية، قال الفالح إنه يرحب بإمدادات النفط الأميركية ما دامت تنمو بوتيرة تتسق مع الطلب العالمي على الطاقة.

وكان ترمب أعلن خططا أولية لدعم أعمال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاج الوقود الأحفوري بمختلف أنواعه، ووقع خلال أيامه الأولى في المنصب أمرا تنفيذيا بشأن مشروعين لخطوط الأنابيب.