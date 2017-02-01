الحملة السعودية تواصل توزيع المساعدات الإغاثية على اللاجئين السوريين في تركيا

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع المساعدات الاغاثية على نحو 2959 مستفيد بواقع 588 أسرة من اللاجئين السوريين في مدينة ألتن أوز التركية.

وتشمل المساعدات التي ضمن البرنامج الإغاثي (شقيقي دفئك هدفي 4) الذي تطلقه خلال فصل الشتاء على مواد إغاثية وكسوة شتوية التي تغطي احتياج أكثر من 588 أسرة السورية.

وأكد مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة أن الحملة ستستمر من خلال هذه المشاريع الموسمية باستهداف آلاف الأسر السورية اللاجئة و النازحة في الداخل السوري، مشيراً إلى أن العمل يجري وفقاً للبرنامج المعد خصيصاً لهذه التوزيعات لضمان تقديم المساعدات الاغاثية لأكبر قدر ممكن من اللاجئين السوريين.

من جانبه، نوه المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان إلى أن هذه المشاريع الإنسانية المتعددة التي تطلقها الحملة تعتبر من أكثر المشاريع أهمية لما له من أثر إيجابي كبير لدى اللاجئين السوريين من خلال تقديم العون لهم ولأطفالهم، خصوصاً أن المنطقة التي يتواجدون بها تمتاز ببرودة الطقس حيث تصل الحرارة فيها لما دون الصفر المئوي، مما يتطلب مضاعفه الجهود للوصول إلى أفضل النتائج الايجابية لوقايتهم

من هذه الظروف المناخية القاسية، وذلك من خلال تأمين المستلزمات الاغاثية بكافة محاورها الطبية والإيوائية والاجتماعية والموسمية والغذائية والتعليمية للاجئين السوريين والنازحين منهم.