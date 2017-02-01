 إحباط تهريب 3484 حبة كبتاجون بجمرك حالة عمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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إحباط تهريب 3484 حبة كبتاجون بجمرك حالة عمار

إحباط تهريب 3484 حبة كبتاجون بجمرك حالة عمار
المناطق_الحدود الشمالية

تمكن جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة من إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 3.484 حبة عُثر عليها مُخبأة مع مسافرَين قدما إلى المملكة عبر المنفذ.
وقال عبدالعزيز النعيمة مدير عام جمرك حالة عمّار: تم إحباط تلك الكمية من خلال محاولتين لتهريبها، حيث قدِمت أولاً للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على 3051 حبة كبتاجون كانت مُخبأة في حقيبة قائد المركبة، حيث تم إخفاء الحبوب داخل علبة “كريم شعر” كانت ضمن الأمتعة التي كانت في الحقيبة، في حين تم إخفاء جزء آخر من الكمية داخل تجويف في المقبض الخاص بسحب “الحقيبة”.
وأضاف النعيمة: كما تم إحباط محاولة أخرى لتهريب 433 حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة داخل جيب البنطلون الذي كان يرتديه أحد المسافرين القادمين إلى المملكة. مبينًا أنه جرى بعد ضبط هذه الممنوعات اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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