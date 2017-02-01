 الأنصاري يكشف تفاصيل محاولة دهس مدير مرور العاصمة المقدسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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الأنصاري يكشف تفاصيل محاولة دهس مدير مرور العاصمة المقدسة

الأنصاري يكشف تفاصيل محاولة دهس مدير مرور العاصمة المقدسة
المناطق_مكة

كشف الناطق الرسمي لإدارة المرور بالعاصمة المقدسة العقيد فوزي الأنصاري عن أن محاولة دهس مديرإدارة مرور العاصمة العقيد باسم البدري حدثت اثر محاولة هروب مخالف للانظمه المرورية ، وشملت المخالفات تضليل والسير عكس حركه اتجاه المرور.
مشيرا إلى أنه في تمام الساعه ٨:٣٥ صباح اليوم تعرض مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة لحادث دهس ، وتم الابلاغ على الفور عن نوع المركبه ورقمها .
وتمكنت دوريات الامن من القاء القبض علي المتهم وتقديمه للجهات المختصه لاكمال اللازم من قبلهم .
كما أشار إلى انه تم الكشف على العقيد باسم البدري في مستشفى قوى الامن وكانت الاصابات خفيفه وتلقى العلاج اللازم وغادر المستشفى الساعه الثالثه ظهرا.

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