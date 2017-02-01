الأنصاري يكشف تفاصيل محاولة دهس مدير مرور العاصمة المقدسة

كشف الناطق الرسمي لإدارة المرور بالعاصمة المقدسة العقيد فوزي الأنصاري عن أن محاولة دهس مديرإدارة مرور العاصمة العقيد باسم البدري حدثت اثر محاولة هروب مخالف للانظمه المرورية ، وشملت المخالفات تضليل والسير عكس حركه اتجاه المرور.

مشيرا إلى أنه في تمام الساعه ٨:٣٥ صباح اليوم تعرض مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة لحادث دهس ، وتم الابلاغ على الفور عن نوع المركبه ورقمها .

وتمكنت دوريات الامن من القاء القبض علي المتهم وتقديمه للجهات المختصه لاكمال اللازم من قبلهم .

كما أشار إلى انه تم الكشف على العقيد باسم البدري في مستشفى قوى الامن وكانت الاصابات خفيفه وتلقى العلاج اللازم وغادر المستشفى الساعه الثالثه ظهرا.