 مشروعان للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الجوف وتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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مشروعان للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الجوف وتبوك

مشروعان للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الجوف وتبوك
المناطق_تبوك

أعلن وزير الطاقة المهندس خالد الفالح إنشاء مشروعين الأول للطاقة الشمسية في الجوف وآخر لطاقة الرياح في تبوك موضحاً أن تقديم العطاءات سيكون في 17 أبريل المقبل.

وقال الفالح إنه سيتم إنشاء مكتب للمناقصات في مشاريع الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن بداية الإنتاج من مشاريع الطاقة المتجددة سيكون 700 ميجاواط.

وأضاف الفالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن مشروعات الطاقة المتجددة ستطرح بنظام الشراكة بين القطاع العام الذي يمولها، والخاص الذي سيشغلها ويملك الأصول.

وقال الفالح: إن الطاقة المولدة ستستخدم في المطارات وتحلية المياه، موضحاً أن أحد الاشتراطات الرئيسية لهذا البرنامج هو التوطين بطريقة تدريجية.

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