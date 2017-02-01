“فارس”ممثلاً لنادي قلوة بهيئة الباحة الرياضية للمشاركة مع منتخب المملكة للناشئين

يشارك اللاعب فارس عبدالله راشد الزهراني ممثلاً لنادي قلوة الرياضي والوحيد من مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الباحة في المناورة الكروية لمنتخب الناشئين لكرة القدم (مواليد ٢٠٠٢/٢٠٠٣) والذي سيقيم معسكراً إعدادياً في مدينة جدة خلال الفترة من ٤ – ٩جمادى الأولى ١٤٣٨ ولرغبة الجهاز الفني في منتخب المملكة للناشئين بإقامة مناورة للاعبين يوم الخميس ٥جمادى الأولى استدعت عدد من اللاعبين من مكتب جدة ومكتب مكة المكرمة ومكتب الباحة الذي يمثله اللاعب فارس من نادي قلوة الرياضي.

يذكر بأن اللاعب الموهوب فارس الزهراني من مواليد2002م وقد التحق بأكاديمية الفيصل بمحافظة قلوة تحت إشراف المدرب محمد هارون الحاصل على الرخصه الدولية B من الاتحاد الافريقي وقد التحق في 15صفر 1438 بنادي قلوة الرياضي ويعد من الموهوبين والمبدعين في المجال الرياضي وقد تم اختياره للمشاركة ضمن مجموعة لاعبين تم استدعائهم ليتم إختيار من يكون له شرف تمثيل المملكة كرويّاً ضمن منتخب الناشئين وينحدر فارس من أسرة داعمه للرياضة بمحافظة قلوة فشقيق والده رئيس نادي قلوة الرياضي سابقاً الأستاذ موسى بن راشد الزهراني -رحمه الله والذي وافاه الأجل بأمريكا العام الماضي فقد كان الداعم لكآفة الرياضيين بالمحافظة والمنطقة على وجه العموم ووالده رجل الأعمال عبدالله بن راشد الزهراني لاعب رياضي سابق وحالياً عضو شرف بنادي قلوة الرياضي.

يذكر بأن نادي قلوة استطاع خلال فترة وجيزة من عمره أن يحقق العديد من الإنجازات المتوالية في المجال الرياضي.