العمل والتنمية: 3 أشهر فرصة جديدة أمام مستفيدي الضمان لتحديث البيانات

مددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فترة تحديث بيانات مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي 3 أشهر والذي كان من المقرر إسقاطهم مطلع شهر جمادى الأولى.

وأكد وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي، أن الخطوة تأتي تقديراً من الوزارة للوضع الاجتماعي والاقتصادي للحالات التي لم تستطع تحديث بياناتها، مددت الفترة المسموح بها لتحديث البيانات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، على أن يتم صرف المبالغ السابقة لهم بأثر رجعي عقب تحديث بياناتهم.

وأوضح الصبحي أن الحالات التي لم تحدث بياناتها خلال مدة الإيقاف يتم إسقاطها، ولا يصرف لها بأثر رجعي، وفي حالة مراجعتها تعامل كحالة جديدة، مبيناً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أرسلت رسائل نصية لجميع المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، لإبلاغهم بأهمية سرعة تحديث بياناتهم، تحاشياً لإسقاطهم من الضمان الاجتماعي.

وجدد وكيل الضمان الاجتماعي التأكيد على المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم بالتحديث خلال الفترة المقبلة عبر موقع البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية eservices.mlsd.gov.sa.