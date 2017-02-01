السعودية للكهرباء تنجز جزءاً كبيراً من مشروع محطة ضباء الخضراء لتوليد الكهرباء

أنجزت الشركة السعودية للكهرباء جزءاً كبيراً من مشروع محطة ضباء الخضراء لتوليد الكهرباء بمنطقة تبوك, التي تعد من أكبر المحطات على مستوى العالم تعمل بنظام دمج الطاقة الشمسية مع الدورة المركبة، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال, بقيمة إجمالية بلغت 2500 مليون ريال مع تحالف فرع شركة “اينيتك انرجيا اس ايه” الإسبانية، والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية المحدودة، لإنتاج 605 ميجاوات، من بينها 43 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى تشغيل كامل قدرة المحطة خلال عام 2018م القادم.

وتعد المحطة الجديدة بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الكهرباء بالمملكة، كونها من أكبر المحطات على مستوى العالم وهذا ما يؤكد توجه المملكة إلى البدء في التوسع باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والاعتماد على الطاقة النظيفة مستقبلاً، والإقلال من استخدام الوقود الأحفوري , بالإضافة إلى أن الجزء الشمسي من المحطة سيوفر ما يقارب من 3 إلى 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ على طول عمر المشروع، تعود قيمتها لصالح الاقتصاد الوطني، كما ستعمل على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من 40 إلى 50 ألف طن سنوياً.

كما يضم المشروع محطة تحويل جهد فائق في موقع محطة التوليد لربطها بخطوط ومحطات نقل الكهرباء في تبوك والمداين والوجه التي سبق توقيع عقود تنفيذها بتكلفة بلغت أكثر من 3000 مليون ريال، التي تضمنت أربعة خطوط نقل هوائية جهد 380 كيلوفولت, حيث يمتد الخط الأول من محطة توليد ضباء الخضراء إلى محطة تبوك المركزية بطول 153 كم، ويمتد الخط الثاني من محطة التوليد إلى محطة المدائن المركزية بطول 2400 كم، فيما يمتد الخط الثالث من محطة توليد ضباء الخضراء شمالاً إلى محطة البدع بطول 151 كم, كما يمتد مشروع الخط الرابع من محطة توليد ضبا إلى محطة الوجه بطول 170 كم, حيث ستسهم هذه المشروعات في تعزيز منظومة الكهرباء في الجزء الشمالي الغربي من المملكة لتوفير خدمة كهرباء تتوافق مع أفضل معايير الأداء.