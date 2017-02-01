اتحاد الكرة يرفض احتجاج الاتفاق ضد الحكم فيليكس

أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء قبول احتجاج نادي الاتفاق ضد حكم مباراته مع الهلال شكلاً، ورفضه موضوعاً معللاً عدم وجود خطأ فني يستوجب إعادة المباراة، حسبما أعلن حساب نادي الاتفاق على صفحته الرسميه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأكدت إدارة الاتفاق احترام قرار اتحاد الكرة بشأن رد الاحتجاج وتؤكد طي صفحته والتركيز على مباريات الفريق المقبلة.

هذا وقد أعلنت إدارة نادي الإتفاق يوم الأحد الماضي أنها رفعت إحتجاجاً على إنهاء حكم لقاء الهلال والإتفاق الألماني فيليكس بريتش قبل نهاية الوقت المحدد للمباراة بدقيقة فقط والتي أقيمت مساء السبت ضمن الجولة الـ 16 لدوري جميل السعودي للمحترفين.