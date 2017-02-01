إطلاق نار على آلية في العوامية

قالت شرطة المنطقة الشرقية إن آلية ثقيلة تعرضت لإطلاق نار ما أدى لاحتراقها أثناء مباشرتها العمل في هدم أحد المنازل في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه عند الساعة الثامنة صباحا تلقت شرطة محافظة القطيف بلاغاً عن تعرض آلية تابعة لشركة مقاولات لإطلاق نار وذلك أثناء مباشرتها في إزالة أحد المنازل التي أخلاها ملاكها بحي المسورة ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، مما نتج عنه إحراق الآلية دون أن يتعرض أي من العمال أو المارة لأذى ولله الحمد.

وأشار إلى الدفاع المدني تعامل الحادث، إلى جانب مختصين من الشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية لكشف ملابساتها ومن يقف ورائها