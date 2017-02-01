القبض على سارق الصراف الالي اثناء تنفيذ جريمته

ضبطت شرطة الاحساء مواطن عشريني بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة جهاز صراف آلي

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بفضل من الله وتوفيقه وبناء لما توفر من معلومات تمكن رجال دوريات الامن بمحافظة الاحساء مؤخرا من القبض على مواطن عشريني اثناء قيامه بمحاولة فتح جهاز للصرف الالي باحدى المواقع بالمحافظة وذلك بغرض سرقة محتوياته من مبالغ ماليه . وتم القبض على المتهم بعد ضبطه بالجرم المشهود وضبط الادوات المستخدمه في السرقه حيث تم ايقافه واحالة اوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام