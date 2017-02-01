العين الإماراتي يتعاقد مع زوران

أنهت إدارة نادي العين الإماراتي تعاقدها اليوم مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش لقيادة الفريق الكروي الأول لمدة موسم ونصف، خلفا لمواطنه زلاتكو داليتش.

وقال ماميتش في المؤتمر التقديمي بملعب استاد هزاع بن زايد :”جئت إلى العين من أجل العمل، وأدرك جيداً أن الفريق يتملك نوعية مميزة من اللاعبين، وأعد الجميع بإحراز أفضل النتائج مع (الزعيم)”