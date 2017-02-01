 أمير عسير يستقبل الفريق السعودي البريطاني لمسح المواقع الأثرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل الفريق السعودي البريطاني لمسح المواقع الأثرية

أمير عسير يستقبل الفريق السعودي البريطاني لمسح المواقع الأثرية
المناطق_عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه بالإمارة رئيس الفريق السعودي  البريطاني المشترك للمسح الميداني الأثري لمواقع عصور ما قبل التاريخ الدكتور ضيف الله بن ذعار العتيبي وعدد من أعضاء الفريق الذين يزورون المنطقة حاليا  .

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع متمنياً لهم التوفيق والسداد خلال زيارتهم للمنطقة , كما استمع سموه إلى أعمال الفريق التي تهدف لعمل مسح ميداني أثري لمواقع عصور ما قبل التاريخ  قبالة السواحل  الجنوبية الغربية من المملكة وتحديدا منطقة عسير حيث يشمل المسح  على دراسة أثرية للشريط الساحلي بمنطقة عسير من أجل  توسيع مفاهيم تطور المنطقة الأثرية عبر عصور ما قبل التاريخ والمحتوى  الاستيطاني والظروف البيئية والمعيشية للعصر الحجري القديم  في سواحل البحر الأحمر .

في نهاية اللقاء قدم أعضاء الفريق شكرهم لسمو أمير منطقة عسير على اهتمامه ودعمه لعمل الفريق وتسهيل مهمتهم كما التقطت الصور التذكارية .

 

 

 

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