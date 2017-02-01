 الكلية التقنية بنجران تنهي استعداها لاستقبال المستجدين للفصل التدريبي القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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الكلية التقنية بنجران تنهي استعداها لاستقبال المستجدين للفصل التدريبي القادم

الكلية التقنية بنجران تنهي استعداها لاستقبال المستجدين للفصل التدريبي القادم
المناطق_نجران

أنهت الكلية التقنية بنجران كل استعداداتها لاستقبال الملتحقين بها للفصل التدريبي الثاني لهذا العام التدريبي ، حيث أعدت برنامجا تحت عنوان « اليوم التقني للمستجدين » الذي سينطلق الأحد القادم في الثامن من شهر جمادى أول الحالي ، ويشتمل على تعريف المستجدين ببيئة التدريب ونوعية الخدمات التي ستقدم لهم مثل الخدمات الإرشادية والنشاطات الرياضية والثقافية وتقنية المعلومات والعيادة الطبية وخدمات مجلس المتدربين والتدرب الإلكتروني، كما سيجري تعريفهم بأنظمة الكلية وحثهم على الإبداع والتميز في التدريب.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق بأن البرنامج هو أحد البرامج التي تساعد المتدربين المستجدين الملتحقين حديثاً بالكلية التقنية على التكيّف السريع مع النظام التدريبي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويعدّ فرصة لاستيعاب اللوائح والأنظمة والحقوق التي تقدم للمتدربين المستجدين.

وأضاف ” آل عتيق ” أن الكلية أتمت استعدادها لاستقبال المتدربين والإشراف على إعداد الجداول وتهيئة القاعات التدريبية حيث إن التخصصات التي يتدرب عليها المتدربون هي التقنية الميكانيكية : في تخصص الإنتاج وتقنية الحاسب الآلي : في تخصصي الدعم الفني والبرمجيات والتقنية الإدارية : في تخصصي المحاسبة والإدارة المكتبية والتقنية الكهربائية : في تخصص القوى الكهربائية وتقنية المحركات والمركبات : في تخصص المحركات والمركبات.

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