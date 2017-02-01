الهلال الاحمر ومؤسسة النقد تنفذان حملة توعية لنشر ثقافة افساح الطريق خلال الطوارئ وعدم التجمهر وقت الحوادث

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي حملة توعوية تثقيفية مكثفة بإطلاق رسالة من خلال (16) الف جهاز صراف في جميع مناطق المملكة وبمشاركة جميع المصارف والبنوك السعودية.

وتهدف الحملة التوعوية لنشر ثقافة المساهمة في إفساح الطريق لسيارات الإسعاف خلال مباشرتها البلاغات الطارئة للمصابين والمرضى للوصول لهم في أسرع وقت ممكن, حيث إن كل ثانية تعتبر ثمينة في حياة المصاب والمريض, كما شملت هذه الرسائل التوعوية عدم التجمهر في الحوادث وغيرها عند إسعاف طالب الخدمة حيث يساهم التجمهر في تشتيت انتباه المسعف وصعوبة الوصول للحالة بالإضافة لمضايقة الحالة من خلال إغلاق منافذ الهواء عليه, وكانت الرسالة الأخيرة دعوة للجميع للتطوع في الهيئة من خلال الإمكانيات التي يتمتع بها الشخص أي كانت وتقديم الخدمات التطوعية من بوابة الهيئة كلن في مجاله من خلال برنامج مصمم من قبل اللهيئة للاستفادة من الكوادر المتخصصة.

وتضع الهيئة على عاتقها في نشر التوعية الصحية والتثقيفية في المجتمع من خلال الشراكة مع القطاعات الحكومية الأخرى بالإضافة للقطاع الخاص, ايماناً منها بأهمية التوعية, حيث تعمد الهيئة في نشرها بعدت طرق والتي يأتي من أبرزها الزيارات المستمرة للمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والأهلية.