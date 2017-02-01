 صحـة نجران تدشن فعاليـات اليـوم الخليجي لحقوق المريض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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صحـة نجران تدشن فعاليـات اليـوم الخليجي لحقوق المريض

صحـة نجران تدشن فعاليـات اليـوم الخليجي لحقوق المريض
المناطق_نجران

أقـامت صحـة نجران ممثلة بحقوق وعلاقـات المرضى بالمنطقة فعاليات اليوم الخليجي لحقوق المريض في جميع مستشفيات ومراكز الرعاية بالمنطقة وتفعيل شعار(صحة المواطن أولاَ)، والتي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق وعلاقات المرضى بين كافة فئات المجتمع كذلك إقامة معرض مصاحب للفعالية بمقر المديرية واشتمل المعرض على أفلام وثائقية وعدد من البروشورات والكتيبات تعنى بحقوق المرضى وذويهم  ومسؤولياتهم  .

علماً بان إدارة حقوق وعلاقات المرضى بصحة نجران قد تم اعتمادها مركزاً تدريبياً لجميع موظفي وموظفات حقوق وعلاقات المرضى بمناطق المملكة . و بلغت إحصائية الشكاوي خـلال العام 2016م  ( 877 ) شكوى وتم حل (855) شكوى  فيما أحيلت (22) شكوى إلى جهات ذات الاختصاص

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