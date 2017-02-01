فوائد اليوغا للصحة والرشاقة والروح والعقل

لا يختلف اثنان على ان ممارسة تمارين اليوغا لها فوائد عديدة ترخي بظلالها على من يمارسها بانتظام. فاليوغا تساعد الانسان على الاسترخاء الجسدي والنفسي وتحدّ من التوتر اليومي وتخفف من القلق الذي يشعر به المرء، فهي باختصار تحقق الانسجام بين الجسم والعقل والنفس، وهي رياضة لا تحتاج الى معدات ويمكن ممارستها في اي زمان ومكان وتناسب مختلف الاعمار.

– التخلص من الضغوط

من اهم فوائد اليوغا انها تساعد على التخلص من الضغوط التي نشعر بها يومياً من خلال تفريغ ذهننا من اي افكار لبعض الوقت والتركيز على وضعية جسمنا وطريقة تنفسنا. سنلاحظ أن آثار الضغوط العصبية والعقلية التي نعانيها تتلاشى تدريجياً حتى بعد نهاية جلسة اليوغا.

– فوائد جسدية

لا شك ان لممارسة تمارين اليوغا فوائد جسدية وصحية عدة نذكر منها:

– اليوغا تخفف من آلام العضلات الناتجة عن الشد العضلي.

– تساعد على عملية طرد السموم من مختلف مناطق وعضلات الجسم حتى من تلك التي لا نستخدمها في الحياة اليومية. فعملية طرد السموم تساهم في زيادة النشاط وتؤخر الشيخوخة وتطيل من العمر.

– تزيد من مرونة كل انحاء الجسم ومن وقوة وليونة المفاصل والاربطة والاوتار.

– تعمل على تقوية الطاقة الجنسية.

– تخفف من ضغط الدم وتقلل من عدد نبضات القلب.

– تشدّ الجسم وتمنع الترهل ويمكن ملاحظة هذه النتيجة بعد فترة من ممارسة اليوغا.

– تحسّن من كفاءة عملية التنفس بحيث تقلل من عدد الانفاس التي نأخذها في الدقيقة.

– تساعد على انقاص الوزن من خلال الجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة اليوغا مع التمرينات الرياضية الخفيفة. هذا وقد كشف باحثون عن أن ممارسة رياضة اليوغا تساعد على خفض الوزن أكثر من الحمية الغذائية الصارمة. وقد تبين من خلال دراسة اجريت على عدد من النساء أن ممارسة رياضة اليوغا، التي تتخللها فترات تأمل واسترخاء ، تخفّض حدة التوتر عند الشخص وتصد شهيته لتناول المأكولات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية أو دهنية أو سكرية.

– تساهم في تناسق عضلات الجسم ويمكن بالتالي تفادي التضخيم الزائد لها والناتج عن تمرينات رفع الاثقال.

– أثبتت الأبحاث الطبية أن اليوغا تقضي على آلام الظهر .

– تم الكشف عن فوائد اليوغا في التخفيف من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد في الجسم اذ ترفع مستوى الهيموغلوبين في الجسم، مما يؤدي الى رفع مستوى الحديد في الدم وبالتالي منع فقر الدم.

– تخفف تمارين اليوغا آلام الطمث وأعراض ما قبل الطمث التي تزداد مع زيادة حدة التوتر.

– تعالج اليوغا ظاهرة الارق والنوم المتقطع حيث أن ممارسة اليوغا مرات معدودة على مدار الأسبوع تجعلك قادراً على اكتساب قدر أكبر من الاسترخاء والراحة أثناء النوم.

– فوائد عقلية ونفسية

تعزز اليوغا القدرة العقلية وتزيد من الوعي الجسماني العقلي، فهي تعمل على زيادة التركيز وتحسّن عمل الذاكرة، وقد أثبتت دراسات حديثة أن اليوغا تساعد على الوقاية من الزهايمر. كما تساعد على زيادة تقبّل الذات وتقلل من العدوانية، وتقلل من التوتر والاكتئاب. وتؤدي في النهاية الى راحة البال والاقبال على الحياة بسعادة وطمأنينة.

أخيراً، لليوغا ميزة يمكن وصفها بالقابلية للإدمان، فما أن تبدأ ممارستها تجد نفسك منساقاً وراءها ولا تستطيع أن تتوقف عن أداء تمريناتها . وتعتبر اليوغا من الأنشطة القابلة للممارسة الجماعية داخل أو خارج المنزل بحيث يمكن للأسرة أن تجتمع لممارستها في الساحة الخلفية للمنزل أوحتى داخل البيت.