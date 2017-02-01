فعاليات فطن لذوي الاحتياجات الخاصة بتعليم الطائف تنطلق الأحد المقبل

تنطلق الأحد القادم فعاليات “أسبوع فطن” لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تنظمها إدارة التربية الخاصة بتعليم الطائف وتستهدف ما يزيد عن 900 طالب ومعلم من ذوي الإحتياجات الخاصة

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بالإدارة المشرف التربوي عبدالله الزهراني

مبينآ أن برنامج

“أسبوع فطن” يهدف إلى تدريب طلاب التربية الخاصة بمختلف فئاتهم “فكري ، بصري ، سمعي ، مكفوفين” على تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وتعزيزها لديهم ووقايتهم من المهددات الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية والإسهام في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب وتكوين الإتجاهات الإيجابية لديهم لتنمية ذاتهم ومجتمعهم ووطنهم. ويشتمل برنامج أسبوع فطن للتربية الخاصة على تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب الصم وضعاف السمع ولمعلمي التربية الفكرية، وكذلك برنامج برايل فطن للطلاب المكفوفين ، فيما ستكون مقرات التنفيذ في ثانوية الفيصل ومتوسطة أبي محجن والريان وحطين بالإضافة إلى معهد التربية الفكرية.