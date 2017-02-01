نائب الرئيس اليمني يُشدد على ضرورة تحرير بلاده من الانقلابيين

شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر اليوم، على ضرورة تحرير بلاده من الانقلابيين .

وناقش خلال اجتماعه بمحافظة مأرب مع قائد اللواء 26 مشاه المرابط في جبهة بيحان العميد الركن مفرح بحيبح، التطورات والخطط الهادفة لاستكمال عملية التحرير، كما اطلع على الأوضاع الميدانية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة .

وثمن الأحمر تضحيات اللواء 26 مشاه وأدواره في دحر المليشيا الانقلابية إلى جوار بقية الوحدات العسكرية، مشددًا على ضرورة تحمل قادة الوحدات العسكرية مسؤولياتهم بما يحقق هدف استكمال عملية التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة .