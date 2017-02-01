تقام في 4 مراكز تجارية .. وتستمر حتى نهاية الاجازة :فعاليات “كيف نكون قدوة ” تستقطب 5 الاف زائر خلال يومين

شهدت فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” التي أطلقت مع بداية إجازة الدراسة في 4 مراكز تجارية في مدينة جدة إقبالا من سكان المدينة وزوارها تجاوز 5 الاف زائر خلال اليومين الماضية .

وتأتي هذه الفعاليات التي تضم لوحات ومنصات وتوزيع برشورات بمشاركة متطوعين لتوثيق رؤى وأفكار المجتمع وإشراكة بكل أطيافة في المشروع الذي يستهدفه بالدرجة الاولى، وإبراز رسالة الملتقى وشعارة ونشر مفهومه العام، وكيف يستطيع كل فرد في المجتمع تطبيقة في مناحي حياته المختلفة بكل فاعلية.

وأوضح معالي الدكتور سعد بن محمد مارق مستشار امير منطقة مكة المكرمة والمشرف العام على الملتقى ” ان امانة الملتقى تسعى وبتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل الى استثمار كل اللقاءات والفعاليات والاجازات لاقامة معارض ومشاركات في انحاء المنطقة لنشر مفهوم الملتقى ورسالته ومبادراته لانسان منطقة مكة المكرمة وزوارها “.

واضاف مارق “استثمرت هذه الاجازة القصيرة والتي تشهد اقبالا كبيرا من أنحاء المدن السعودية باتجاه جدة ومكة بالذات،ونقوم باشراك إنسان منطقة مكة وزائرها في أفكار مشروع كيف نكون قدوة ، ومبادراته، وقيمه، وتعريفه بكل التفاصيل، ليسهم في نقل هذه الثقافة الى كل الاماكن وتعزيزها وفق الخطة التي يقوم عليها المشروع”.

وتابع “تشمل الفعاليات مجموعة من المراكز الكبرى التي تشهد اقبالا كبيرا وهي مركز عزيز مول وسط المدينة ومجمع العرب شمالا وسوق الرد سي مول غربا ومجمع السلام جنوبا “. مشير الى ان اختيارها جاء بناء على التوزيع الجغرافي لهذه المركز في الانحاء الاربعة ليستطيع كل ساكني وزائري المدينة الاطلاع على المشروع .

واستطرد “ستشمل فعالية اخرى هي إنترنت آمن التوعوية بعدد من مراكز التسوق “.

واكد مارق ” ان الملتقى سيبذل كل الجهد للوصول الى الشرائح المستهدفة من خلال المعارض التي سيقدمها بشكل دائم ، ومن خلال وسائل الاعلام ، ومن خلال الشراكة مع 56 جهة حكومية،باشرت في تنفيذ نحو 228 مبادرة متنوعة منذ انطلاق المشروع الشهر الماضي”.

يشار الى ان ملتقى مكة الثقافي الذي اطلقه الشهر الماضي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل وأعتمد له في نسخته الاولى شعار”كيف نكون قدوة” يستهدف 8 ملايين نسمة هم سكان منطقة مكة المكرمة في جميع محافظاتها، ويقوم على مبادرات تنفذها الجهات الحكومية والخاصة والفردية باشراف من امارة منطقة مكة المكرمة ويستمر حتى نهاية شهر شعبان القادم ، ليتم اختتامه باسبوع ثقافي ، يشمل فعاليات متنوعة ، وتكريم ابرز المبادرات والجهات الفاعلة.