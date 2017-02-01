 الامير فيصل بن سلمان يزور جناح بيت المدينة بالجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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الامير فيصل بن سلمان يزور جناح بيت المدينة بالجنادرية

الامير فيصل بن سلمان يزور جناح بيت المدينة بالجنادرية
المناطق _الرياض
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة أهمية مشاركة المنطقة بيت المدينة المنورة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31”  مبينا ان المهرجان يعد تظاهرة ثقافية وطنية هامة تربط جسور الماضي الجميل بالحاضرالزاهر معبراً عن اعتزازه بالتميز الدائم للبيت المديني وفعالياته وأنشطته التي تعكس الموروث الذي تزخر به منطقة المدينة المنورة في المهرجان الوطني، الذي يحظى برعاية واهتمام داعم التراث الأول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  (حفظه الله).
كما أعرب سموه عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا لمهرجان الجنادرية على مايقدمه من دعم وتسهيلات لجميع المشاركين في المهرجان ومنهم بيت منطقة المدينة، ليبصبح المهرجان بذلك تظاهرة ثقافية مميزة تُعرف بأصالة الماضي، وإبداع الحاضر في المملكة.
جاء ذلك خلال تفقد سموه اليوم بيت منطقة المدينة المنورة، المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الحادية والثلاثين، يرافقه معالي أمين منطقة المدينة المنورة وأعضاء مجلس المنطقة، واطلع سموه على أركان البيت والتقى بالوفد الإداري والإعلامي.
وشملت جولة أمير المنطقة، أركان بيت المدينة المنورة بالجنادرية: الركن الثقافي، الموروث الشعبي، الصور الاجتماعية، المأكولات الشعبية، والحرف اليدوية التي تحاكي بيئة منطقة المدينة المنورة.
وتحظى مشاركة منطقة المدينة المنورة عبر بيت المنطقة بالقرية التراثية بالجنادرية باهتمام ومتابعة شخصية من  سمو أمير  المنطقة؛ لإبراز الدور التاريخي والحضاري في كافة الفعاليات والمناشط الوطنية .

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