بالفيديو ..مدني المدينة .. ينفي تساقط ثلوج على المدينة والصور المتناقلة مفبركة

نفي المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد بن مبارك الجهني ما تم تناقله اليوم عن تساقط ثلوج على المدينة واضاف بأننا لم نبلغ بشيء من ذلك

من جانب أخر نقل فريق جوال المنطقة وعبر متابعاته اليومية وبثه لرسالة الاجواء ومواقيت الصلاة مايخالف ذلك حول ماتم ويتم تناقله وتداوله اليوم عبر بعض قنوات التواصل الاجتماعي عن اخبار وصور وفيديو مفبرك لسقوط ثلوج على المدينة المنورة مؤكدا اعتدال الأجواء وما نشر من صور وفيديوهات منها القديم والمفبرك غير صحيح ولا يمثل الحقيقة ويؤكد جوالنا أن منطقة المدينة المنورة تعيش أجواء مناخية طبيعية ومعتدلة.

واشارت المصادر إلى أن المكان الموجود بالمقطع يخص مدينة مشهد الإيرانية.