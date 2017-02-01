 هاتف بالأقمار الصناعية يتسبب باحتجاز سعودي في الهند والتحقيق معه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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هاتف بالأقمار الصناعية يتسبب باحتجاز سعودي في الهند والتحقيق معه

هاتف بالأقمار الصناعية يتسبب باحتجاز سعودي في الهند والتحقيق معه
المناطق _الهند

ألقت الشرطة الهندية في مقاطعة راجاستان جايسلمير، (أمس الثلاثاء)، القبض على سائح سعودي، لحيازته هاتفًا يعمل بالأقمار الصناعية.

وأوضحت الشرطة أنها قامت بحملة تفتيشية بأحد المنتجعات في المنطقة، بناء على معلومات وصلتها، وضبطت ضمن المخالفين، سائحًا سعوديًا، يبلغ من العمر 48 عامًا، وبحوزته هاتف يعمل بالأقمار الصناعية، حصل عليه بدون تصريح، حيث فشل في إبراز الأوراق التي تخوله استعماله.

وأوقفت الشرطة السائح السعودي، وبرفقته 4 هنود، كانوا معه في المنتجع في مركز الشرطة، تمهيدًا للتحقيق معهم، على أن تشارك الاستخبارات الهندية في التحقيق، نظرًا لطبيعة المخالفة.

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