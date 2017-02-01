هاتف بالأقمار الصناعية يتسبب باحتجاز سعودي في الهند والتحقيق معه

ألقت الشرطة الهندية في مقاطعة راجاستان جايسلمير، (أمس الثلاثاء)، القبض على سائح سعودي، لحيازته هاتفًا يعمل بالأقمار الصناعية.

وأوضحت الشرطة أنها قامت بحملة تفتيشية بأحد المنتجعات في المنطقة، بناء على معلومات وصلتها، وضبطت ضمن المخالفين، سائحًا سعوديًا، يبلغ من العمر 48 عامًا، وبحوزته هاتف يعمل بالأقمار الصناعية، حصل عليه بدون تصريح، حيث فشل في إبراز الأوراق التي تخوله استعماله.

وأوقفت الشرطة السائح السعودي، وبرفقته 4 هنود، كانوا معه في المنتجع في مركز الشرطة، تمهيدًا للتحقيق معهم، على أن تشارك الاستخبارات الهندية في التحقيق، نظرًا لطبيعة المخالفة.