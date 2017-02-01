لجنة تنمية الاجتماعية تشارك بفعالية بجنادرية الوطن بمركز الانتاج الحرفي …!

تشارك لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحائل في جنادرية هذا العام ضمن بيت حائل المشارك وذلك من خلال ركن مخصص للانتاج الحرفي يشمل الخياطة والتطريز بعمل حرفيات من بنات المنطقة

واوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ منيف الفداغي الی أن المشاركة متواصلة كل عام لانشطة اللجنة من خلال الانتاج الحرفي والذي يشمل اعمال حرفيات المنطقة وابدعاتهن في التطريز والخياطة ..

وقال الفداغي إن انعكاس نجاح المشاركة المتواصلة كان متميزا خصوصا والمشاركون استمعوا لعبارات الدعم والتشجيع من مختلف الزوار

مثنيا الفداغي على نجاح مهرجان الجنادرية ونجاح فعاليات بيت حائل معربا عن شكره لسمو أمير منطقة حائل ولسمو نائبه ولمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووكيل إمارة منطقة حائل ومدير عام فرع الوزارة بحائل والی مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل والشكر موصول الی مشرف بيت حائل الاستاذ يوسف الشغدلي لكل ما يخدم احتياجات اللجنة واستمرارية هذه الانشطة والمشاركات في مناسبات الوطن الكبری …