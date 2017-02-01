 لجنة تنمية الاجتماعية تشارك بفعالية بجنادرية الوطن بمركز الانتاج الحرفي …! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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لجنة تنمية الاجتماعية تشارك بفعالية بجنادرية الوطن بمركز الانتاج الحرفي …!

لجنة تنمية الاجتماعية تشارك بفعالية بجنادرية الوطن بمركز الانتاج الحرفي …!
المناطق _الرياض
تشارك لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحائل في جنادرية هذا العام ضمن بيت حائل المشارك وذلك من خلال ركن مخصص للانتاج الحرفي يشمل الخياطة والتطريز بعمل حرفيات من بنات المنطقة
 واوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ منيف الفداغي الی   أن المشاركة  متواصلة كل عام لانشطة اللجنة من خلال الانتاج الحرفي والذي يشمل اعمال حرفيات المنطقة وابدعاتهن في التطريز والخياطة ..
 وقال الفداغي إن انعكاس نجاح المشاركة المتواصلة  كان متميزا خصوصا والمشاركون استمعوا لعبارات الدعم والتشجيع من مختلف الزوار
 مثنيا الفداغي على نجاح مهرجان الجنادرية ونجاح فعاليات بيت حائل معربا عن شكره لسمو أمير منطقة حائل ولسمو نائبه ولمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووكيل إمارة منطقة حائل  ومدير عام فرع الوزارة بحائل والی مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل والشكر موصول الی مشرف بيت حائل الاستاذ يوسف الشغدلي لكل ما يخدم احتياجات اللجنة واستمرارية هذه الانشطة والمشاركات في مناسبات الوطن الكبری …

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