 سفراء التطوع يشارك في غسيل صحن المطاف بالمسجد الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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سفراء التطوع يشارك في غسيل صحن المطاف بالمسجد الحرام

سفراء التطوع يشارك في غسيل صحن المطاف بالمسجد الحرام
المناطق - محمد آل طاوي
استقبلت إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام ممثلة بسعادة مدير الإدارة المهندس محمد بن سليمان الوقداني؛ فريق سفراء التطوع للمشاركة في غسيل صحن المطاف.
وقد استمع الزوار لشرح مبسط عن آلية الغسيل وما يتم خلالها من تطييب الكعبة والحجر الأسود وحِجر إسماعيل, ومن جانبهم عبّر الوفد الزائر عن مدى غبطتهم وسعادتهم بالمشاركة في غسيل صحن المطاف وما نالوه من شرف عظيم.
وأثنى سعادة المهندس على فريق سفراء التطوع وما يقومون به من جهود مباركة في تقديم الأعمال الخيرية التطوعية لخدمة المجتمع بشكل عام وفئة كبار السن بشكل خاص.
ويذكر أنه قد حظر الغسيل سعادة وكيل ادارة النظافة والفرش للشؤون الإدارية الأستاذ ابراهيم بن حمود النجيدي, وسعادة رئيس الوردية الأولى الأستاذ ضيف الله بن سعد القرشي.

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