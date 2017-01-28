سمو الشيخ جاسم آل ثاني يغادر الرياض بعد حضوره حفل افتتاح حفل مهرجان الجنادرية

غادر سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو أمير دولة قطر، مساء اليوم الرياض، وذلك بعد حضوره حفل افتتاح فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31”.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي بالرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة.