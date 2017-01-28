 تركيا تجدد موقفها الداعم للشرعية في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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تركيا تجدد موقفها الداعم للشرعية في اليمن

تركيا تجدد موقفها الداعم للشرعية في اليمن
المناطق _واس

جددت تركيا اليوم موقفها الداعم للشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصورهادي.
جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية اليمني، منصور بجاش، السفير التركي لدى بلاده، ليفنت ايلر حيث بحثا خلاله العلاقة الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن.
وأكد المسؤول التركي على ضرورة ارتكاز الحل على المرجعيات الثلاث المتمثلة في قرارات مجلس الأمن وبالأخص القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

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