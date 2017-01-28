تركيا تجدد موقفها الداعم للشرعية في اليمن

جددت تركيا اليوم موقفها الداعم للشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصورهادي.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية اليمني، منصور بجاش، السفير التركي لدى بلاده، ليفنت ايلر حيث بحثا خلاله العلاقة الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن.

وأكد المسؤول التركي على ضرورة ارتكاز الحل على المرجعيات الثلاث المتمثلة في قرارات مجلس الأمن وبالأخص القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.