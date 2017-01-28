أملج تدشن فعاليات الاسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان

نيابة عن المشرف علي قطاع الصحي عبد الله عياد الفايدي دشن مدير الصحة العامه احمد محمد سلمي الرفاعي بعد ظهر اليوم المعرض المصاحب لفعاليات الاسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان الذي ينظمه مركز صحي القبلية بسوق املج سنتر وذلك بحضور مدير مستشفي املج طلال محمود الحميدي ومدراء المراكز الصحية بالمحافظة وعدد من المراجعين بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضي السرطان (أحياها) وقدم مدير مركز القلبية حماد المستحي شكرة لمدير الصحة العامة ولمدير المستشفي لتشريفهم الحفل ودعمهم كما قدم شكرة لمشرفة التثقيف الصحي بالمركز الممرضة هدي رشيد البديلي علي جهودها والشكر موصول الي جمعية (احياها) الخيرية بالمدينة المنورة لتعاونهم.