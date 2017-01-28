 ‏مدني تبوك يحذر من كتلة هوائية شديدة البرودة‎ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

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‏مدني تبوك يحذر من كتلة هوائية شديدة البرودة‎

‏مدني تبوك يحذر من كتلة هوائية شديدة البرودة‎
المناطق _تبوك
حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك  بناءاً على تحذير هيئة الارصاد وحماية البيئة بتاُثر المنطقة بكتلة هوائية شديدة البرودة ابتداءً من اليوم الاربعاء الموافق 1438/5/4 هـ الى يوم السبت الموافق 1438/5/7 هـ. حيث تصل درجات الحرارة الصغرى الى مادون الصفر المئوي (( مابين -3  الى -8 )) درجات مئوية . تصحب برياح نشطة السرعه تصل سرعتها الى 60 كم/ ساعة تؤدي الى اثارة الاتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الافقية الى اقل من (1) كم .
‏‎حيث ذكر نائب المتحدث الإعلامي  باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الملازم أول حسام علي المسعودي: “ندعوا المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطه والحذر وعدم  التهاون في استخدام وسائل التدفئة في ظل هذه الأجواء الباردة، سواء عن طريق الحطب أو الفحم؛ حيث يجب إشعاله خارج الغرف وإدخاله بعد تحوله إلى الجمر، وترك النوافذ مفتوحة لتلافي حدوث اختناق ويجب كذلك عدم إشعال النار داخل المخيمات بغرض التدفئة أو الطبخ، وتخصيص مكان آمن لها، وننصح بفحص سخانات المياه بشكل دوري، والتأكد من تشغيل منظم الحرارة بالدرجة المتوسطة”.
‏‎ومن الضروري عدم ترك المدفئة في وضع التشغيل في حالة النوم ؛حفاظاً على سلامة الأرواح، ويجب على الجميع اتخاذ الحيطة والحذر ومتابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم؛ خوفاً من أن يعبثوا بوسائل التدفئة “.
‏‎وأضاف أيضاً : ” كما ندعوا المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطه والحذر وعدم الخروج للمناطق الجبلية التي يُحتمل تساقط الثلوج بها لغرض التنزه والإبتعاد عن تجمعات المياه أثناء ذوبان الثلوج متمنين السلامة للجميع “

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