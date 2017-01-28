غرفة الباحة تصدر عددها عددها 122 لشهر جمادى الأولى للعام الحالي

أصدرت الغرفه التجاريه الصناعيه بالباحه عددها 122 لشهر جمادى الأولى للعام الحالي الذي تم تخصيصه لمشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) .

وأوضح رئيس غرفة الباحة صالح بن علي ال محفوظ أن العدد الذي تصدرته كلمة لسمو أمير منطقة الباحة وكلمة لوكيل الإمارة تناول بين طياته العديد من الجوانب المتعلقة بثقافة وتراث منطقة الباحة, ولقاء مع رئيس وفد منطقة الباحة للجنادرية محمد لافي و ضم جملة من التقارير السياحية والتراثية والثقافية للمنطقة , فضلاً عن التقارير الخاصة بالقرية التراثية بالجنادرية

من جانبه, بين رئيس اللجنة الإعلامية المشاركة في مهرجان الجنادرية عبدالله بن علي حسن الغامدي أن الإصدار الجديد حمل مقترح اللجنة بتسميته ” باحة التراث والثقافة ” وذلك لما يحمله من تغطيات شملت مختلف الجوانب التراثية والثقافية للمنطقة , علاوة عن ما تضمنه من شروحات وافية لبعض الحرف والصناعات التقليدية , مشيراً إلى الكلمات التي تضمنها الإصدار للعديد من المختصين والمهتمين بالتراث , وما حمله من وصف للمشاركة وما تضمنته من محاور رئيسية سياحية تراثية ثقافية .