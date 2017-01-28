 غرفة الباحة تصدر عددها عددها 122 لشهر جمادى الأولى للعام الحالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

واشنطن توجه تحذيرًا رسميًا لإيران فرع منطقة عسير : دورياتنا مكثفة في الموسم الشتوي بمحافظة محايل عسير “التحلية” ترد على “سامسونج” والقنصل الكوري: سحبنا مشروع ينبع لتأخر تدشينه غرفة الباحة تصدر عددها عددها 122 لشهر جمادى الأولى للعام الحالي ‏مدني تبوك يحذر من كتلة هوائية شديدة البرودة‎ أملج تدشن فعاليات الاسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان وظيفة إدارية شاغرة بشركة “سار” في الرياض تركيا تجدد موقفها الداعم للشرعية في اليمن سمو الشيخ جاسم آل ثاني يغادر الرياض بعد حضوره حفل افتتاح حفل مهرجان الجنادرية بث مباشر.. مباراة مصر وبوركينا فاسو في كأس إفريقيا 2017 سفراء التطوع يشارك في غسيل صحن المطاف بالمسجد الحرام لجنة تنمية الاجتماعية تشارك بفعالية بجنادرية الوطن بمركز الانتاج الحرفي …!

غرفة الباحة تصدر عددها عددها 122 لشهر جمادى الأولى للعام الحالي

غرفة الباحة تصدر عددها عددها 122 لشهر جمادى الأولى للعام الحالي
المناطق _ عبدالرحمن سفر
أصدرت الغرفه التجاريه الصناعيه بالباحه عددها 122 لشهر جمادى الأولى للعام الحالي الذي تم تخصيصه لمشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) .
وأوضح رئيس غرفة الباحة صالح بن علي ال محفوظ أن العدد الذي تصدرته كلمة لسمو أمير منطقة الباحة وكلمة لوكيل الإمارة تناول بين طياته العديد من الجوانب المتعلقة بثقافة وتراث منطقة الباحة, ولقاء مع رئيس وفد منطقة الباحة للجنادرية محمد لافي و  ضم جملة من التقارير السياحية والتراثية والثقافية للمنطقة , فضلاً عن التقارير الخاصة بالقرية التراثية بالجنادرية
من جانبه, بين رئيس اللجنة الإعلامية المشاركة في مهرجان الجنادرية عبدالله بن علي حسن الغامدي أن الإصدار الجديد حمل مقترح اللجنة بتسميته ” باحة التراث والثقافة ” وذلك لما يحمله من تغطيات شملت مختلف الجوانب التراثية والثقافية للمنطقة , علاوة عن ما تضمنه من شروحات وافية لبعض الحرف والصناعات التقليدية , مشيراً إلى الكلمات التي تضمنها الإصدار للعديد من المختصين والمهتمين بالتراث , وما حمله من وصف للمشاركة وما تضمنته من محاور رئيسية سياحية تراثية ثقافية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>