فرع منطقة عسير : دورياتنا مكثفة في الموسم الشتوي بمحافظة محايل عسير

شهدت الفعاليات والمهرجانات السياحية والتسوقية بمحافظة محايل عسير تواجداً مكثفاً من الدوريات الميدانية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة وذلك بعدما اكتضت الميادين العامة والحدائق بالمحافظة بعشرات الآلاف من الزوار والسائحين يومياً مما دفع الهيئة بعسير إلى إسناد هيئة المحافظة بالأعضاء المنتدبين لتغطية العمل ودعم الاحتياج الميداني والتوجيهي على حد سواء.

من جهته أكد المتحدث الرسمي والمساعد لمدير عام هيئة عسير الشيخ عوض الأسمري بأن ماتضطلع به الهيئة في عسير خلال الموسم الشتوي من مناشط توعوية وأعمال ميدانية في كافة محافظات المنطقة ومحافظة محايل عسير على وجه الخصوص يأتي بدعم لامحدود واهتمام بالغ من صاحب المعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند- أيده الله – لبرامج التوعية وخطط الندب وساعات العمل الإضافي لتغطية الاحتياج الميداني لأعمال الهيئة في كافة الميادين بالمحافظات .

كما أبدت هيئة عسير شكرها لسعادة محافظ محايل الأستاذ محمد أبو نقطة المتحمي، لما تجده الهيئة بالمحافظة من مساندة كبيرة أسهمت في تسهيل مهامها الميدانية والتوجيهية وشكلت رافداً كبيراً للتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة.