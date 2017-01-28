الطفل العنزي ذو السنه وخمسة اشهر ينتظر العلاج ووالده يناشد اهل الخير

تحدث والد الطفل محمد العنزي الذي بيلغ من العمر سنه وخمسه اشهر ببالغ الحزن وبكلمات تخالطها الدموع عن حالة ابنه محمد الذي يعاني من ورم سرطاني بداء معه منذو شهر وتحدث قائلا”للمناطق” أناشد الله ثم اهل الخير والقلوب الرحيم واناشد مسئولي وزارة الصحه ومن يستطيع الوقوف معي جميعا مع حالة ابني محمد الذي أصيب بورم سرطاني منتشر بالبطن وقصور في وظائف الكلي ووظائف القلب لاتعمل متوقفة وهو يرقد الآن في مستشفى الملك عبد الله للأورام بالحرس الوطني بالرياض والله يعلم بحالتي الماديه حيث انني متزوج ولدي خمسة أبناء اربعه منهم توأم رضع وطفل مصاب بالسرطان وانا في المنطقه الشرقيه والسكن بمنطقة الشمال وا اراجع الرياض حيث لايوجد لدي سكن وحالتي وظروفي الماديه صعبه جدا ولم استطيع توفير مايردونه اهلي والله يعلم بحالتي

لذا أناشد كل شخص يستطيع مد العون لي واناشد وزارة الصحه بالنظر لحالة ابني التى تدهورت يوما بعد يوم والله أنني لم استطيع النوم أو اذق طعم الراحه علما ان رقم الملف الطبي هو( 2803937 )

ويحتاج ابني لعلاج كيماوي وتدخل جراحي عاجلا وإلى خطه علاج أو النقل إلى خارج المملكه وجزاكم الله خير الجزاء ..