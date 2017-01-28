 قطر ترد على “مشاركة قواتها الخاصة في إنقاذ أردوغان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

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قطر ترد على “مشاركة قواتها الخاصة في إنقاذ أردوغان”

قطر ترد على “مشاركة قواتها الخاصة في إنقاذ أردوغان”
المناطق _قطر

أكّدت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء (1 فبراير 2017)، أن الأنباء المتداولة عن إرسال قوات خاصة لحماية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان “لا أساس لها من الصحة”.

وقال مصدر مسؤول بالمكتب الإعلامي للوزارة، إن بلاده لم ترسل أي قوات لحماية أردوغان خلال محاولة الانقلاب التي جرت عليه في يوليو 2016. وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت وثيقة منسوبة للسفارة القطرية في أنقرة، مفادها أن أردوغان طلب من قطر -في خطاب رسمي- إرسال مجموعة من القوات الخاصة الأميرية كحرس له، بعد يوم واحد من محاولة الانقلاب العسكري.

وأشارت الوثيقة المزعومة إلى أن الحكومة القطرية أرسلت 150 عنصرًا من قواتها الخاصة إلى مطار أنقرة العسكري على متن طائرات خاصة، وأن هذه القوات تمكّنت من إنقاذ حياة أردوغان من اغتياله أثناء محاولة الانقلاب.

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