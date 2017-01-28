 بدء اجتماع لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومنظمة الإيسيسكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

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بدء اجتماع لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومنظمة الإيسيسكو

بدء اجتماع لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومنظمة الإيسيسكو
المناطق _ واس

بدأت اليوم في العاصمة المغربية الرباط أعمال اجتماع اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة و المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم و الثقافة “الإيسيسكو” .
ورأس الاجتماع الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي و المدير العام لمنظمة “الإيسيسكو” الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري.
وخصص الاجتماع لمناقشة الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، والمؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة المقرر عقده في مقر الإيسيسكو بالرباط خلال شهر أكتوبر 2017.
وبحث سبل تعزيز عمل اللجنة العليا لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي من أجل تفعيل العمل البيئي المشترك حيث تم الاطلاع على الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ توصيات الاجتماع الأول للجنة العليا للجائزة الذي عقد في جدة يوم 26 سبتمبر 2016.

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