 حريق يخلف إصابة بعوالي مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

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حريق يخلف إصابة بعوالي مكة

حريق يخلف إصابة بعوالي مكة
المناطق _عادل الزهراني

وقع حريق بمنزل بحي العوالي  و الحادث عبارة عن حدوث انفجار لسحابة غاز بداخل غرفة حارس تقع في فناء فيلا مكونه من دورين صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح انه نجم عن الحادث اصابة حارس المبنى من إحدى الجنسيات الاسيويه بحروق جرى نقله للمستشفى وحالته مستقرة كما نجم عن الحادث تضرر إحدى السيارات المتوقفة جوار الغرفة نتيجة تضرر جدران الغرف موقع الحادث مضيفا أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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