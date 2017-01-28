حريق يخلف إصابة بعوالي مكة

وقع حريق بمنزل بحي العوالي و الحادث عبارة عن حدوث انفجار لسحابة غاز بداخل غرفة حارس تقع في فناء فيلا مكونه من دورين صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح انه نجم عن الحادث اصابة حارس المبنى من إحدى الجنسيات الاسيويه بحروق جرى نقله للمستشفى وحالته مستقرة كما نجم عن الحادث تضرر إحدى السيارات المتوقفة جوار الغرفة نتيجة تضرر جدران الغرف موقع الحادث مضيفا أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.