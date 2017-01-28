 شاهد … لجنة تنمية الأفلاج تبدأ التسجل المجاني لكبار السن وذوي الاحتياجات في “حساب المواطن” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

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شاهد … لجنة تنمية الأفلاج تبدأ التسجل المجاني لكبار السن وذوي الاحتياجات في “حساب المواطن”

شاهد … لجنة تنمية الأفلاج تبدأ التسجل المجاني لكبار السن وذوي الاحتياجات في “حساب المواطن”
المناطق _عادل الزهراني
في بادرة اجتماعية لتفادي وقوع البعض ضحية المواقع المزيفة التي تضلل على المواطن بالخدمة مقابل مبالغ رمزية  بدأت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية والمراكز التابعة لها استقبال المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن تسجيل بياناتهم للاستفادة من برنامج “حساب المواطن” بدون مقابل.

من جانبه أوضح رئيس مجلس الإدارة بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة مرضي الحبشان أنه تم الإنتهاء من تهيئة مقر بلجنة التنمية وتجهيزه وتم استقبال عدد من المواطنين الراغبين تسجيل بيناتهم في حساب المواطن مشيراً إلى أن مركز المرأة التنموي بدوره قام باستقبل عدد من المواطنات من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبيرات السن لتسجيل بيناتهن للاستفادة من برنامج حساب المواطن .
يذكر أن لجنة تنمية الأفلاج تسعى دائماً لتقديم ما يخدم الأهالي في كثير من البرامج الاجتماعية والتوعوية والتدريبية وحصلت في هذا الشأن على شهادات شكر وتقدير كما حصلت على إشادة وثناء من محافظ الأفلاج لتميزها الريادي في مناشطها الاجتماعي لشتى شرايح المجتمع .

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