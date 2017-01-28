في تقرير لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة 43 ألف مستفيد و226منشطا دعويا

كشف تقرير مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة لشهر ربيع الآخر عن عدد المستفيدين من البرامج الدعوية المختلفة التي يقدمها المكتب ، حيث بلغ عددهم أكثر من ٤٣،٠٠٠ مستفيد من مختلف الجاليات عن طريق كافة الوسائل الدعوية التي ينتهجها المكتب من محاضرات ودروس وترجمة خطب الجمعة بالاضافة إلى الجولات الدعوية ، حيث بلغ عددها اجمالا ٢٢٦ منشطاً دعوياً ..

كما أقام المكتب ٥ مسابقات دعوية و٥٢ جلسة حوارية ، وتم عقد لقاءين من لقاءات الجمعة لمختلف الجاليات ..

وأشار التقرير إلى أن المسلمين الجدد خلال الشهر الماضي بلغ عددهم ٤٠ مسلماً جديداً ولله الحمد ، بينما بلغ من تمت دعوتهم أكثر من ١٢٠٠ شخص ..

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذ مشاري بن ناهض الدوسري :

إن هذه الإنجازات جاءت بفضل الله تعالى أولاً ثم بالجهود المباركة المبذولة من كافة إدارات المكتب ، مشيراً إلى أن الدعوة إلى الله عز وجل من أسمى ما يقدمه المرء لنفسه ودينه ، وهو ما تتبلور حوله أهداف المكتب الرئيسة ..