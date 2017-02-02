شاهد.. كيف قاد “الحضري” مصر لنهائى أمم أفريقيا في ضربات الترجيح ؟

تأهلت مصر الى نهائي كأس الأمم الأفريقية الـ31 لكرة القدم التي تستضيفها الغابون، بفوزها في الدور نصف النهائي على بوركينا فاسو 4 – 3 بضربات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1 – 1 على ملعب “دانغوندجي” في العاصمة ليبرفيل.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لمصر في الدقيقة 66 وأدرك اريستيد بانسي التعادل للمنتخب البوركيني في الدقيقة 73. وسيطر البوركينيون على المباراة إلا انهم أهدروا كما هائلاً من الفرص.

وفي ضربات الترجيح تصدى الحارس المصري المخضرم عصام الحضري لركلتين سددهما الحارس هيرفيه كوفي وبرتران تراوري. وهذا النهائي التاسع في تاريخ مصر التي أحرزت اللقب 7 مرات.