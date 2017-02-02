 شاهد.. كيف قاد “الحضري” مصر لنهائى أمم أفريقيا في ضربات الترجيح ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“حساب المواطن” يستثني العقارات المرهونة والمنتهية بالتمليك من الشروط شاهد.. لحظة اعتداء لص على فتاة بساطور شاهد.. كيف قاد “الحضري” مصر لنهائى أمم أفريقيا في ضربات الترجيح ؟ هل تعلم أن إيران تحتضن أكبر تجمع لليهود في الشرق الأوسط بعد اسرائيل ؟! رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي: أثبتنا بالأدلة والبراهين أن خلية “العبدلي” الإرهابية “إيرانية” عليك بتغيير فرشاة الأسنان بعد نزلة البرد للوقاية من العدوى في تقرير لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة 43 ألف مستفيد و226منشطا دعويا شاهد … لجنة تنمية الأفلاج تبدأ التسجل المجاني لكبار السن وذوي الاحتياجات في “حساب المواطن” حريق يخلف إصابة بعوالي مكة بدء اجتماع لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومنظمة الإيسيسكو قطر ترد على “مشاركة قواتها الخاصة في إنقاذ أردوغان” الطفل العنزي ذو السنه وخمسة اشهر ينتظر العلاج ووالده يناشد اهل الخير

شاهد.. كيف قاد “الحضري” مصر لنهائى أمم أفريقيا في ضربات الترجيح ؟

المناطق - وكالات

تأهلت مصر الى نهائي كأس الأمم الأفريقية الـ31 لكرة القدم التي تستضيفها الغابون، بفوزها في الدور نصف النهائي على بوركينا فاسو 4 – 3 بضربات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1 – 1 على ملعب “دانغوندجي” في العاصمة ليبرفيل.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لمصر في الدقيقة 66 وأدرك اريستيد بانسي التعادل للمنتخب البوركيني في الدقيقة 73. وسيطر البوركينيون على المباراة إلا انهم أهدروا كما هائلاً من الفرص.

وفي ضربات الترجيح تصدى الحارس المصري المخضرم عصام الحضري لركلتين سددهما الحارس هيرفيه كوفي وبرتران تراوري. وهذا النهائي التاسع في تاريخ مصر التي أحرزت اللقب 7 مرات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>