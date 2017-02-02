 “حساب المواطن” يستثني العقارات المرهونة والمنتهية بالتمليك من الشروط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

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“حساب المواطن” يستثني العقارات المرهونة والمنتهية بالتمليك من الشروط

“حساب المواطن” يستثني العقارات المرهونة والمنتهية بالتمليك من الشروط
المناطق - الرياض

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد المواطنين الذين استكملت بياناتهم في حساب المواطن، بلغ 700 ألف مواطن، يشكلون نحو 54 في المائة من إجمالي عدد المسجلين أمس البالغ عددهم 1.3 مليون.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، استثنى برنامج حساب المواطن العقارات المرهونة والمنتهية بالتمليك من الشروط حتى ينتهي الرهن، وسيكون تسجيل السكن وفق خانة الإيجار، فيما سيتم تسجيل الأراضي واحتسابها مثل العقارات شريطة أن تكون مسجلة بوزارة العدل.
وفيما يخص البدلات، فإن البرنامج سيسجل كامل الراتب شاملا البدلات لجميع الموظفين في القطاع العام والخاص والعسكريين، وقبل خصم التأمينات فيما يخص موظفي القطاع الخاص، ولا يسجل خصم القروض.
كما سمح البرنامج باستفادة الأبناء المتزوجين الماكثين مع والديهم في السكن بالتسجيل كـ “رب أسرة” بشكل منفصل عن الأب.
ويجوز لمستفيدي الضمان الاجتماعي إضافة تابعين آخرين غير مشمولين في الضمان، بينما تنطبق عليهم الاشتراطات، والتسجيل يكون لمرة واحدة فقط وتحدث البيانات بشكل دوري في حال تغيرها، والأم التي تمتلك حق الحضانة بإمكانها التسجيل في البرنامج، إضافة إلى استفادة من يزاول أي نشاط تجاري من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، لكن البرنامج استبعد استفادة المبتعثين خارج المملكة من البرنامج، ويمكنهم الاستفادة في حال انتهاء البعثة والعودة للمملكة.
وحول تعطل تسجيل زوجات المواطنين غير السعوديات، فيرجع سبب التعطل إلى ضرورة تسجيل تاريخ الميلاد بالميلادي وليس بالهجري وبموجب ما هو مسجل في رخصة الإقامة.
وفيما يتعلق بصعوبة تسجيل الأحياء غير مسجلة بالنظام، تبين أنه يمكن التسجيل لأقرب حي الذي يسكنه وموجود بالنظام.

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