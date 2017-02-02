لهذا السبب.. إسقاط 33 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي

كشف الدكتور نايف الصبحي وكيل الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إسقاط نحو 33 ألف مستفيد من الضمان، بسبب امتلاكهم سجلات تجارية.

وقال الصبحي إن المواطنين العاملين في شركات الأجرة عبر التطبيقات مثل “أوبر” و”كريم” لا يسقطون من الضمان الاجتماعي بسبب تفاوت دخلهم اليومي، لافتا إلى وجود تتبع شهري يعمل على متابعة دخل مستفيدي الضمان، إضافة إلى رصد العقارات المسجلة باسم المستفيد في كل شهر، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وحول تمديد وزارة “العمل” فترة تحديث البيانات لمستفيدي الضمان ثلاثة أشهر، قال نايف الصبحي، إن عدد من قاموا بتحديث بياناتهم بلغ حتى الآن نحو 610 آلاف، في حين لم يقم 110 آلاف مستفيد من الضمان بتحديث بياناتهم.

وبين أن الوزارة أحالت بيانات المستفيدين الذين لم يقوموا بالتحديث على المكاتب التابعة لها في جميع مناطق المملكة، والبالغ عددها نحو 22 مكتبا، بهدف التواصل معهم عن طريق وسائل الاتصال المتاحة لمعرفة سبب تأخرهم في تحديث بياناتهم.