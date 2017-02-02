 العمل: أكثر من مليون مسجل في”حساب المواطن” في اليوم الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

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العمل: أكثر من مليون مسجل في”حساب المواطن” في اليوم الأول

العمل: أكثر من مليون مسجل في”حساب المواطن” في اليوم الأول
المناطق - متابعات

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنه تم الرفع إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن حتى الثالثة من عصر امس الأربعاء أكثر من مليون طلب للتسجيل، منها 547 ألف طلب تسجيل مكتمل.
وبينت أن نسبة المواطنين الذين استخدموا جهاز كمبيوتر للتسجيل بلغ 21%، فيما سجل 79% من المواطنين عبر هواتفهم الذكية. واستقبل مركز الاتصال التابع للبرنامج من الساعة الثامنة صباح الأربعاء حتى الثالثة عصراً نحو 43 ألف اتصال، وبلغ معدل الاستجابة للرد على الاتصال الواحد أقل من 30 ثانية. وأكد المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن، أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين.
وبين أنه لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، حيث سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها، مضيفا أنه سيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات.

 

وتم بدء التسجيل الإلكتروني في برنامج “حساب المواطن” مساء أمس الأول الثلاثاء، وذلك من خلال الرابط http://www.ca.gov.sa.

 

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