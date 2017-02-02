 ترامب: الإدارة السابقة تركت العراق بيد إيران وداعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

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ترامب: الإدارة السابقة تركت العراق بيد إيران وداعش

ترامب: الإدارة السابقة تركت العراق بيد إيران وداعش
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن إيران تحكم سيطرتها على العراق، منذ أن أسقطت القوات الأمريكية النظام العراقي السابق.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن “إيران تستولي أكثر فأكثر على العراق، بعد أن ضيعت واشنطن أكثر من 3 ترليون دولار هناك، وهذا واضح منذ فترة طويلة”.

وكان الرئيس الأمريكي أكد في تصريحات الأسبوع المقبل، أنه لم يتراجع عن وعوده الانتخابية بشأن العراق، قائلاً إن الإدارة الأمريكية أنفقت أكثر من 6 تريليون دولار على منطقة الشرق الأوسط، دون أي نتائج تذكر.

وأضاف ترامب أنه “إذا حان وقت العمل العسكري فلن أتراجع عن ذلك، الإدارة السابقة تركت العراق في فراغ يشغله الإيرانيون وتنظيم داعش، كان عليها أن تضع يدها على النفط العراقي”.

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