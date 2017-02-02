“الإسكان” تحدد النطاق الجغرافي لـ “الأراضي البيضاء” بمكة !

حددت وزارة الإسكان النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء بمدينة مكة المكرمة.

وأكدت الإسكان، أن هذه المرحلة تشمل الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي البالغ 324 مليون متر مربع والمحددة بالطريق الدائري الرابع وشارع الحج شمالاً، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز والطريق الدائري الرابع شرقاً وصولاً إلى طريق البراهيم الخليل غرباً، ومن الجنوب الطريق الدائري الخامس.

وأشارت الوزارة على مالكي الأراضي الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المستهدف إلى تسجيل أراضيهم ودعمها بالوثائق والبيانات، عبر الموقع (Lands.Housing.sa) خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر تنتهي في 4-11-1438، وفقًا لـ “الحياة”.

ويُشار إلى أن الأراضي البيضاء التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في لائحة تنفيذية، كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.

ونوهت اللائحة إلى تطبيق الرسوم على

الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقًا للمراحل الآتية: المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

وأضافت اللائحة: “المرحلة الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع”.

وتابعت اللائحة: “والمرحلة الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع”.

وأردفت اللائحة: “المرحلة الرابعة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. على أن تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات”.