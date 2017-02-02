 “الذيابي” مهاجمًا وزير التعليم : إنجازاتك متواضعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

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“الذيابي” مهاجمًا وزير التعليم : إنجازاتك متواضعة

“الذيابي” مهاجمًا وزير التعليم : إنجازاتك متواضعة
المناطق - متابعات

هاجم الكاتب جميل الذيابي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، على خلفية الاتهامات التي قالها الوزير ا بحق الإعلام والإعلاميين في أن أخبارهم تتسم بالتسرع وعدم المصداقية وحب الإثارة، وذلك على هامش افتتاحه منتدى “الإعلام صديق الطفولة”، الأسبوع الماضي.

وأعرب الذيابي في مقال له بصحيفة “عكاظ” عن دهشته من مهاجمة العيسى للإعلاميين، قائلًا: “لا أعتقد أنه ينكر مساندة الإعلاميين له في مواقف عدة، خصوصا عندما اندلعت معركة المتطرفين ضد جامعة اليمامة التي كان يديرها آنذاك، وكيف كانت للصحافة وقفتها الوطنية الجادة رافضة الفكر الإقصائي”.

وقال الذيابي: ” يبدو أن الوزير لم يتعلم من ذلك الدرس، والآن أصبح من مهاجمي الإعلام ومسوقي التهم ضده، وكأنه يريد وزارة لا أحد يكتب أو يتحدث عنها، وإن كتب يركز على الإيجابيات ويتجاهل السلبيات التي تكتظ بها أروقة وزارته”.

وأكد أن الانجاز في وزارة العيسى منذ أن تسنم حقيبتها متواضع جدا ولا يرقى لما كان يبشر به، في كتابه: إصلاح التعليم في السعودية، رغم مرور ١٤ شهرًا على توليه المنصب.

وشكى الذيابي عدم تعاون المتحدث باسم وزارته مع الإعلام، مؤكدًا أنها مخالفة صريحة لسياسات الدولة التي تنظم العلاقة بين الأجهزة الإعلامية والجهات الحكومية.

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