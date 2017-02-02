واشنطن تقر بمقتل مدنيين خلال عملية عسكرية أمريكية في اليمن

أقرت القيادة المركزية للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط في بيان أمس الأربعاء بأن عملية لقواتها الخاصة ضد تنظيم القاعدة في اليمن الأحد أسفرت “على الأرجح” عن مقتل مدنيين، بينهم أطفال.

وبعد العملية التي قتل فيها جندي أمريكي، أشار مصدر يمني إلى مقتل 41 عنصراً من تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى ثماني نساء وثمانية أطفال.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه “يبدو أن الضحايا المدنيين المحتملين أصيبوا بطلقات” طائرات أو مروحيات دعم للجنود الأمريكيين الذين كانوا يقاتلون على الأرض.

وكان هؤلاء يقاتلون “ضد عدو عنيد، بينهم نساء” بحسب البيان.

وأضاف أن القوات الخاصة الأمريكية “استهدفت من كل الجهات، بما في ذلك من منازل أو مبان”.

وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية الكولونيل جون توماس إن “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب لديها تقليد راسخ ومرعب عبر إخفاء نساء وأطفال في مناطق عملياتها ومعسكراتها، تظهر باستمرار تجاهلها لأرواح الأبرياء”.

وهذه العملية كانت الأولى في إطار مكافحة الإرهاب منذ تسلم ترامب الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني).

لكن البنتاغون أكد أن الإعداد للعملية يتم منذ فترة طويلة بموافقة البيت الأبيض خلال عهد باراك أوباما.