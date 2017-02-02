فيديو .. السعودية شاليمار الشربتلي: القبض على زوجي سببه موقفه من تيران وصنافير المناطق - متابعات

أعربت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، عن استيائها مما حدث مع زوجها النائب والمخرج خالد يوسف في مطار القاهرة الدولي، مؤكدة أنه يتعرض لحملة إبتزاز سياسي و تشويه لتاريخه النضالي. وأضافت “الشربتلي” في مداخلة هاتفية ببرنامج ” العاشرة مساءً”، المعروض على فضائية “دريم”، أن “الدواء الذي تم ضبطه مع خالد يوسف لا يستخدم كعلاج نفسي ولكنه مهدئ للصداع النصفي المزمن ومعترف به طبيًا في كل مكان”. وأشارت إلي أنها “تعشق تراب مصر ولكنها صدمت من الهجوم الذي تعرض له زوجها خالد يوسف”، لافتة إلي أنها تلقت مكالمة تليفونية من شخص قال لها :” ديه قرصة ودن عشان موقف زوجك من جزيرتي تيران و صنافير”.